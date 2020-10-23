В ОПЗЖ назвали ложью причастность Медведчука к задержанным «титушкам»

В «Оппозиционной платформе — За жизнь» заявляют, что глава политсовета партии, нардеп Виктор Медведчук не причастен к членам организации, задержанным по подозрению в причастности к рейдерским захватам и проплаченному участию в протестах. Об этом говорится в заявлении политсилы.



В пятницу, 23 октября, СБУ объявила о задержании в Киевской области участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях. По данным источников «Украинской правды», к финансированию данной организации причастен нардеп от ОПЗЖ, кум президента РФ Виктор Медведчук.



«Подобные заявления являются циничной ложью и направлены на нанесение ущерба чести, достоинству и деловой репутации Виктора Медведчука, а также являются местью за его принципиальную позицию», — говорится в заявлении ОПЗЖ.



В партии считают, что СМИ распространили указанную информацию о Медведчуке с целью не допустить победы ОПЗЖ на местных выборах.



В ОПЗЖ добавили, что СМИ понесут ответственность в соответствии с украинским законодательством.