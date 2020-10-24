В Украине за сутки выявлено более 7 тысяч случаев COVID-19

В пятницу, 23 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 7014 человек. Кроме этого, выздоровели 2 177 человек, умерли — 125. Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 выявлено в Киеве (560), Харьковской (520), Житомирской (484), Хмельницкой (450) областях.



По состоянию на 24 октября в Украине зафиксировано 337 410 случаев заболевания COVID-19, из которых 139 755 человек выздоровели, 6 289 — умерли. Продолжают болеть 191 366 человек, что на 4 712 больше, чем днем ранее.