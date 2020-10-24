«ЛНР» заявила о 19 заболевших и двух умерших от COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 19 заболевших коронавирусом и 2 летальных случая. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ЛНР».

Географию новых случаев или другие подробности в «ЛНР» не называют.

По состоянию на 24 октября группировка подтверждает 1441 случай заболевания COVID-19, из которых выздоровели 1087 человек, 68 — умерли.

Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

В пятницу, 23 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 7014 человек. Кроме этого, выздоровели 2 177 человек, умерли — 125.