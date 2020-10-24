В Украине наступил «день тишины» перед выборами

В субботу, 24 октября, в Украине наступил «день тишины» перед местными выборами, которые состоятся 25 октября. Согласно ч.2 ст.54 закона о местных выборах, в этот день запрещается проведение любого вида предвыборной агитации.



Предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования.



Запрещается проведение массовых акций от имени кандидатов и партий, концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или иных публичных мероприятий в поддержку кандидата или партии.



Согласно статье 53 закона, СМИ в течение последних двух дней перед днем голосования запрещается обнародовать результаты опросов общественного мнения на тему выборов.