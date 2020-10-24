На Донетчине коронавирус выявили еще у 251 человека

В пятницу, 23 октября, на подконтрольной властям территории Донецкой области коронавирус обнаружили у 251 человека, в том числе, восьми детей. Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.



Так, 84 случая заболевания зафиксировано в Мариуполе, 36 — в Краматорске, 22 — в Славянске, 16 — в Торецке, по 13 — в Бахмуте и Константиновке, 12 — в Никольском районе, 11 — в Доброполье, 10 — в Мирнограде, 7 — в Славянском районе, по — 5 в Покровске, Лиманской ОТГ и Мангушском районе, 4 — в Бахмутском районе, по 2 — в Угледаре, Волновахском и Великоновоселковском районах, по 1 — в Николаевке и Селидово.



С начала пандемии на Донетчине без учета оккупированной территории выявлено 8412 случаев COVID-19, из которых 3316 человек выздоровели, 89 — умерли.

В пятницу, 23 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 7014 человек. Кроме этого, выздоровели 2 177 человек, умерли — 125.