Группировка «ЛНР» продлила школьные каникулы до 1 ноября «в связи с высоким уровнем заболеваемости вирусными инфекциями». Об этом сообщается на сайте «правительства» группировки.



Кроме этого, до 1 ноября сокращается время работы всех предприятий общественного питания до 15:00 часов. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, осуществляющие организацию питания для работников предприятий.



Также продлен срок приостановки работы ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных детских досуговых заведений.

За прошедшие сутки в отдельных районах Луганской области зафиксировано 19 заболевших коронавирусом и 2 летальных случая.