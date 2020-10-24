Украина завтра перейдет на зимнее время. Будет разница с Донецком

В ночь с 24-го на 25 октября Украина переходит на зимнее время — стрелки часов необходимо будет перевести на один час назад.



Переход на зимнее время осуществляется ежегодно согласно постановлению Кабинета министров № 509 от 13.05.1996 «О порядке исчисления времени на территории Украины».



В начале октября первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук зарегистрировал в парламенте законопроект, которым предусматривается закрепление на территории Украины единого киевского времени и отказ от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов.



На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса группировки «ДНР» и «ЛНР» практикуют отказ от перевода часов по примеру России. Таким образом, Киев, Луганск и Донецк зимуют по разному времени, а с 31 марта снова живут в одном часовом поясе.



В случае, если законопроект Стефанчука примут, отдельные районы Донбасса и остальная часть Украины могут оказаться в разных часовых поясах.