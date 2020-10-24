«ДНР»: За сутки в ОРДО 138 человек заболели и 16 умерли от COVID-19

За сутки в отдельных районах Донецкой области зафиксировано 138 случаев заболевания и 16 летальных случаев из-за COVID-19. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, скончались мужчины в возрасте от 45 до 74 лет и женщины в возрасте от 51 до 75 лет.



По состоянию на 24 октября «ДНР» признает 5873 случаев COVID-19, из которых 2570 человек выздоровели, 439 — умерли. Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.



Кроме этого, за сутки 196 жителям ОРДО диагностировали пневмонию. Их них 118 человек госпитализировали, в том числе, 44 пациентов подключили к кислородной поддержке. Всего, как утверждают в «ДНР», на лечении находится 2121 пациент с пневмониями, из них 397 на кислородной поддержке.

В пятницу, 23 октября, в Украине коронавирус диагностировали у 7014 человек. Кроме этого, выздоровели 2 177 человек, умерли — 125.