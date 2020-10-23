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Владлен Неклюдов: Инструмент свободной экономической зоны на Донбассе может помочь в преодолении последствий войны ®

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23 октября 2020, 22:09

Владлен Неклюдов: Инструмент свободной экономической зоны на Донбассе может помочь в преодолении последствий войны ®

Инструмент свободной экономической зоны на Донбассе может помочь в преодолении последствий войны, реинтеграции двух частей Донбасса, а также в создании новых мотиваций для людей оставаться жить и работать в Донецкой и Луганской областях. Такое мнение высказал на своей странице в Facebook народный депутат Украины (фракция «Слуга народа») Владлен Неклюдов.

Говоря об инициативе президента провести всенародный опрос во время местных выборов 25 октября и, в частности, о вопросе «Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?», нардеп отметил, что для Донбасса свободная экономическая зона может означать введение льготных таможенных, валютно-финансовых, налоговых и других льгот.

«Создание таких зон имеет целью привлечение иностранных инвестиций, активизацию совместно с иностранными инвесторами предпринимательства для наращивания экспорта товаров и услуг, поставок на внутренний рынок высококачественной продукции, внедрение новых технологий, рыночных методов хозяйствования, развития инфраструктуры рынка, улучшения использования природных и трудовых ресурсов, ускорение социально-экономического развития государства», — пояснил Владлен Неклюдов.

Парламентарий подчеркнул, что предложенный президентом формат опроса не будет иметь прямых юридических последствий. Поэтому можно сделать вывод, что конкретное определение содержания такой свободной экономической зоны все равно останется за парламентом.

«Если украинцы проголосуют за положительное решение этого вопроса, политикам останется лишь выработать конкретный правовой смысл его решения. Это будет задача для широкой парламентской дискуссии, которую не стоит подменять вангированием в телестудиях», — написал Неклюдов.

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