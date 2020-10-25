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В Донецкой области выявили еще 98 заболевших коронавирусом

25 октября 2020, 08:14

В Донецкой области выявили еще 98 заболевших коронавирусом

За субботу, 24 октября, в Донецкой области выявили 98 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.

География новых случаев:

— 25 в Николаевке;
— 24 в Славянске;
— 15 в Краматорске;
— 9 в Мариуполе;
— 8 в Лиманской ОТГ;
— 4 в Авдеевке;
— по 2 в Бахмуте, Мирнограде, Константиновке и Волновахском районе;
— по 1 в Покровске, Селидово и Новогродовке, Покровском и Славянском районах.

За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 подтвержден у 8510 человек. Из них 3316 выздоровели, а 89 умерли. Продолжают лечение 5105 пациентов. 

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