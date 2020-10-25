В Донецкой области выявили еще 98 заболевших коронавирусом

За субботу, 24 октября, в Донецкой области выявили 98 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых случаев:



— 25 в Николаевке;

— 24 в Славянске;

— 15 в Краматорске;

— 9 в Мариуполе;

— 8 в Лиманской ОТГ;

— 4 в Авдеевке;

— по 2 в Бахмуте, Мирнограде, Константиновке и Волновахском районе;

— по 1 в Покровске, Селидово и Новогродовке, Покровском и Славянском районах.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 подтвержден у 8510 человек. Из них 3316 выздоровели, а 89 умерли. Продолжают лечение 5105 пациентов.