В Донецкой области выявили еще 98 заболевших коронавирусом

За субботу, 24 октября, в Донецкой области выявили 98 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых случаев:
— 25 в Николаевке;
— 24 в Славянске;
— 15 в Краматорске;
— 9 в Мариуполе;
— 8 в Лиманской ОТГ;
— 4 в Авдеевке;
— по 2 в Бахмуте, Мирнограде, Константиновке и Волновахском районе;
— по 1 в Покровске, Селидово и Новогродовке, Покровском и Славянском районах.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины COVID-19 подтвержден у 8510 человек. Из них 3316 выздоровели, а 89 умерли. Продолжают лечение 5105 пациентов.