В Святогорске вовремя не открылись 3 избирательных участка

В Святогорске Донецкой области три избирательных участка не открылись вовремя из-за подсчета бюллетеней. Об этом сообщает гражданская сеть «ОПОРА» со ссылкой на главу городской территориальной избирательной комиссии Светлану Керкач.



По ее информации, по состоянию на 8:20 не открылись избирательные участки по № 141238, 141239, 140453.



«Причина неоткрытия — пересчет бюллетеней, которые не были предварительно разделены на столах между членами указанных участковых избирательных комиссий», — говорится в сообщении.



Таким образом, на указанных участках нарушены требования части 1 статьи 248 Избирательного кодекса, согласно которой голосование проводится в день голосования с 8:00 до 20:00 без перерыва.