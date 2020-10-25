В ОРДЛО заявили о 85 заболевших и 9 умерших от COVID-19

В субботу, 24 октября, на подконтрольной боевикам территории Донецкой области выявлено 70 заболевших коронавирусной болезнью и 9 летальных случаев. Об этом заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, умерли мужчины в возрасте от 60 до 83 лет и женщины в возрасте от 57 до 84 лет.



По состоянию на 25 октября «ДНР» признает 5943 случаев заболевания COVID-19, из которых 2571 человек выздоровели, 448 — умерли.



Группировка «ЛНР», в свою очередь, заявляет о 1456 заболевших с начала пандемии, 15 из которых получили положительные результаты на COVID-19 за минувшие сутки. Всего в ОРЛО 1102 человека выздоровели, 68 — умерли.



Официальной информации о ситуации с распространением COVID-19 на временно оккупированных территориях у властей Украины нет.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 6088 человек. Кроме этого, 1753 человек выздоровели, а 102 пациента умерли.