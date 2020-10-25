Зеленский ответил на 5 своих вопросов. Анкету заполнял на корточах

Президент Владимир Зеленский вместе со своей супругой Еленой принял участие в голосовании на местных выборах. Глава государства голосовал на избирательном участке в Киеве.



Выйдя с избирательного участка, Зеленский поучаствовал в своем опросе. Анкету с 5 вопросами он заполнял на корточках.



Во время брифинга Зеленский отказался ответить, сколько стоило проведение его опроса в день местных выборов. «Когда будет отчет, вы увидите все цифры», — сказал он журналистам.



Зеленский анонсировал проведение в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов:

Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах? Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей? Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300? Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях — для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

В Офисе президента отметили, что этот опрос, в отличие от конституционного референдума, не будет иметь прямых юридических последствий. Но там подчеркнули, что его результаты станут ориентиром для главы государства при принятии важных решений.



Опрос пройдет за пределами избирательных участков, без участия ЦИК и за средства провластной партии «Слуга народа».