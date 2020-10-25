На Луганщине — 86 заболевших и одна смерть вследствие COVID-19

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерла 54-летняя женщина из Северодонецка. Об этом сообщили в Луганской облгосадминистрации.



За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 86 новых случаев COVID-19: Северодонецк — 20 человек, Лисичанск и Рубежное — 11, Беловодский, Новоайдарский и Сватовский районы — 1, Белокуракинский — 3, Кормянский — 4, Марковский — 2, Меловской — 8, Попаснянский — 5, Станично Луганский — 4, Старобельский — 15.



За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 3169 человек. Из них 1063 выздоровели, 59 — умерли.

За прошедшие сутки в Украине коронавирус выявили у 6088 человек. Кроме этого, 1753 человек выздоровели, а 102 пациента умерли.