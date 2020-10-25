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В Беларуси – марш противников Лукашенко. Силовики разгоняют людей ►

25 октября 2020, 18:30

В Беларуси – марш противников Лукашенко. Силовики разгоняют людей ►

Фото: DRONE PILOTS GROUP Фото: DRONE PILOTS GROUP

В Минске проходит 11-й многотысячный марш - в поддержку «народного ультиматума», срок которого истекает сегодня. Акции протеста проходят и в других городах Беларуси. По данным правозащитников, силовики жестоко обращались с протестующими в Минске, Лиде, Гродно, Борисове, Бресте и Новополоцке.



В Минске многотысячная колонна собралась у ратуши и двинулась в сторону стелы, несмотря на то, что центр уже с утра во многих местах патрулировали силовики. Известно о задержании двоих журналистов.

Оппозиция сообщает что количество участников акции протеста в столице Беларуси превысило 100 тысяч человек. Об этом пишет «Радио Свобода».  



В Гомеле силовики не позволяют людям собираться даже небольшими группами.

При разгоне акции протеста в Лиде Гродненской области был применен слезоточивый газ.

В городе Новополоцке ОМОН задерживал пенсионеров, которые присоединились к протестам.

Правозащитный центр «Весна» сообщил минимум о 66 задержанных, чьи данные удалось подтвердить. Этот список обновляется.

Как сообщает «Новая газета» в Минске силовики отгоняли протестующих от резиденции Лукашенко светошумовыми гранатами. По людям стреляли резиновыми пулями. Как минимум двое протестующих пострадали.

По данным «Интерфакса», число задержанных на несанкционированных протестах в Беларуси превысило 100 человек. По данным очевидцев, больше всего людей задержано в Гродно и в Минске. Также задержания происходили в Лиде, Могилеве и других городах. Минске задержания продолжаются. Наиболее активно людей задерживают на Орловской улице, где прогремели порядка 10 хлопков, а затем раздались выстрелы.



На месте работают несколько бригад «скорой помощи».

Ранее лидер оппозиции Светлана Тихановская предъявила правительству Александра Лукашенко ультиматум: отставка Лукашенко, освобождение политзаключенных, прекращение уличного насилия.

Если ультиматум не будет выполнен, с 26 октября протестующие планируют начать национальную забастовку на всех предприятиях, а также блокировать автодороги. До сих пор ни одно из требований оппозиции не было выполнено.

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