Более 200 раз обратились в полицию Донетчины из-за нарушений в день выборов

В день голосования к вечеру в полицию Донецкой области поступило 239 сообщений, связанных с выборами. Правоохранители сообщают, что уже составили 9 административных протоколов.



В Краматорске по состоянию на 17 часов вечера зарегистрировано 18 уголовных производств, из них 3 – на основании сообщений о подкупе избирателей. В полиции сообщили подробности о попытке подкупа: женщина предлагала 1000 гривен за голоса избирателей.



Об аналогичном факте сообщили в полицию и на другом участке Краматорска.



«По обоим фактам полицейские проводят проверку в рамках уголовных поведений, открытых по ч.2 ст. 160 Уголовного кодекса Украины (подкуп избирателей)», - сообщили в полиции Краматорска.



Такой же факт был задокументирован утром в Лимане.