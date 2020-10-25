Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Луганской области люди с COVID-19 жалуются, что не смогли проголосовать ни дома, ни на участке

25 октября 2020, 21:47

В Луганской области люди с COVID-19 жалуются, что не смогли проголосовать ни дома, ни на участке

В двух городах Луганской области жителям с подтвержденным COVID-19 отказали в праве проголосовать на местных выборах. Об этом сообщает организация «Гражданская сеть ОПОРА».

Житель Сватово сообщил, что избирательная комиссия отказалась включать его в список избирателей, голосующих по месту пребывания, то есть на участке № 440564. В то же время члены участковой избирательной комиссии на своем заседании отказали ему во включении в список голосующих по месту пребывания. Причиной назвали нехватку средств индивидуальной защиты для членов комиссии, которые должны посещать таких больных.

Еще один подобный случай был зафиксирован наблюдателем организации в Старобельске. Городская территориальная избирательная комиссия не позволила местной жительнице с COVID-19 голосовать на дому. Комиссия отказала женщине протоколом с такой формулировкой: «в связи с финансовой несостоятельностью обеспечить УИК средствами индивидуальной защиты (костюмами, защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты). Также в комиссии сослались на постановление Кабмина о продлении карантина в стране.

ТЕГИ

Прочее
избирательное право местные выборы коронавирус
Места
Старобельск Сватово

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
21:37
Главные новости Донбасса за неделю
11:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 26 октября
10:28
В ОРДЛО заявили о 85 заболевших и 9 умерших от COVID-19
22:33
Погиб российский командир батальона боевиков «ЛНР»
12:22
«ДНР»: За сутки в ОРДО 138 человек заболели и 16 умерли от COVID-19
11:09
«ЛНР» продлила школьные каникулы
09:22
«ЛНР» заявила о 19 заболевших и двух умерших от COVID-19
22:10
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 23 октября
21:52
Украина попросила МАГАТЕ выяснить уровень радиационного загрязнения в ОРДЛО
10:53
«ДНР»: За сутки 136 человек заболели и 19 умерли от COVID-19
09:10
Украина призвала РФ объясниться из-за военной автоколонны для «ДНР»
23:49
По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 22 октября
22:17
Российская певица Чичерина получила «паспорт ДНР»
22:06
«ДНР» продлила дистанционное обучение в вузах и техникумах
21:11
Зеленский: В Донецке и Луганске медицина «лежит» из-за коронавируса
все новости
22:00
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
21:47
В Луганской области люди с COVID-19 жалуются, что не смогли проголосовать ни дома, ни на участке
21:37
Главные новости Донбасса за неделю
21:32
В полиции Донетчины рассказали о нарушениях на выборах, но «в целом все спокойно»
20:51
Экзитпол: Свободную экономическую зону на Донбассе поддержали меньше половины участников опроса Зеленского
20:26
Экзитпол в Мариуполе: побеждает мэр Вадим Бойченко
20:00
Более 200 раз обратились в полицию Донетчины из-за нарушений в день выборов
19:51
На одном из участков для голосования в Мариуполе исчезло электричество
18:59
Как проходит день выборов в Мариуполе ►
18:30
В Беларуси – марш противников Лукашенко. Силовики разгоняют людей ►
17:26
В Новогродовке люди митингуют под зданием городской избирательной комиссии
17:04
В Краматорске на участке пытались подкупить избирателей
16:01
Разумков допустил отставку некоторых министров, но не всего Кабмина
15:08
На Луганщине — 86 заболевших и одна смерть вследствие COVID-19
14:18
Мэр Сватово разбил камеру на избирательном участке
все новости
ВИДЕО
В Беларуси – марш противников Лукашенко. Силовики разгоняют людей ►
25 октября, 18:30
Как приехавшие на Донбасс «слуги народа» повздорили с Нацкорпусом ►
22 октября, 10:36
Дайджест НД: Пушилина и Пасечника захотели взять в плен и свободная экономическая зона ►
19 октября, 12:30

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция