В Луганской области люди с COVID-19 жалуются, что не смогли проголосовать ни дома, ни на участке

В двух городах Луганской области жителям с подтвержденным COVID-19 отказали в праве проголосовать на местных выборах. Об этом сообщает организация «Гражданская сеть ОПОРА».



Житель Сватово сообщил, что избирательная комиссия отказалась включать его в список избирателей, голосующих по месту пребывания, то есть на участке № 440564. В то же время члены участковой избирательной комиссии на своем заседании отказали ему во включении в список голосующих по месту пребывания. Причиной назвали нехватку средств индивидуальной защиты для членов комиссии, которые должны посещать таких больных.



Еще один подобный случай был зафиксирован наблюдателем организации в Старобельске. Городская территориальная избирательная комиссия не позволила местной жительнице с COVID-19 голосовать на дому. Комиссия отказала женщине протоколом с такой формулировкой: «в связи с финансовой несостоятельностью обеспечить УИК средствами индивидуальной защиты (костюмами, защитными очками и другими средствами индивидуальной защиты). Также в комиссии сослались на постановление Кабмина о продлении карантина в стране.