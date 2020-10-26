Штаб ООС: Боевики открыли огонь в районе Авдеевки

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Подчеркивается, что в воскресенье вечером в районе Авдеевки боевики применили ручной противотанковый гранатомет.

В штабе добавили, что украинские военные огонь в ответ не открывали, потому что «провокационные одиночные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью».

Также сообщается, что с начала текущих суток по всей линии разграничения соблюдался режим тишины.

Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще трое пострадали.



При этом президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что благодаря «режиму тишины» на Донбассе удалось значительно сократить количество обстрелов и жертв.