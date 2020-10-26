Коронавирус в Донецкой области: двое умерших и 193 заболевших за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано две смерти от коронавируса. Новыми жертвами стали 64-летний и 74-летний жители Мариуполя.
Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
Кроме того за воскресенье, 25 октября, коронавирус на Донетчине диагностировали у 193 человек, в том числе у 4 детей:
— 72 в Мариуполе (1 ребенок);
— 37 в Славянске (3 ребенка);
— 24 в Краматорске;
— 18 в Торецке;
— 12 в Марьинском районе;
— 9 в Никольском районе;
— 4 в Мангушском районе;
— 3 в Покровске;
— по 2 в Николаевке, Селидово и Великоновоселковском районе;
— по 1 в Дружковке, Константиновке, Авдеевке, Доброполье, Угледаре, Лиманской ОТГ, Покровском и Волновахском районах.
За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 8703 заболевших COVID-19. Из них 3316 человек выздоровели, а 91 умер. Продолжают лечение 5296 человек.