Коронавирус в Донецкой области: двое умерших и 193 заболевших за сутки

За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано две смерти от коронавируса. Новыми жертвами стали 64-летний и 74-летний жители Мариуполя.



Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



Кроме того за воскресенье, 25 октября, коронавирус на Донетчине диагностировали у 193 человек, в том числе у 4 детей:



— 72 в Мариуполе (1 ребенок);

— 37 в Славянске (3 ребенка);

— 24 в Краматорске;

— 18 в Торецке;

— 12 в Марьинском районе;

— 9 в Никольском районе;

— 4 в Мангушском районе;

— 3 в Покровске;

— по 2 в Николаевке, Селидово и Великоновоселковском районе;

— по 1 в Дружковке, Константиновке, Авдеевке, Доброполье, Угледаре, Лиманской ОТГ, Покровском и Волновахском районах.



За все время исследований на подконтрольной Украине части Донецкой области выявлено 8703 заболевших COVID-19. Из них 3316 человек выздоровели, а 91 умер. Продолжают лечение 5296 человек.