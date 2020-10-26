«ДНР» сообщила о 2227 пациентах с пневмониями

На данный момент на подконтрольной группировке «ДНР» территории лечится 2227 пациентов с пневмониями. Из них на кислородной поддержке — 448 пациентов (+29 за сутки).



Об этом сообщает «министерсво здравоохранения ДНР».



За сутки выявлено 163 случаев пневмоний, что на 6 случаев меньше, чем днем ранее. Из них госпитализировано 40 человек.



Сколько именно пневмоний были вызваны коронавирусом, в «ДНР» не уточнили.



Вчера исследования на COVID-19 в Донецке не проводили в связи с тем, что находилась на санобработке.



За все время пандемии «ДНР» признает 5943 заболевших коронавирусом. Из них выписаны 2612 человек, а умерли 448. Продолжают лечение 2883 пациента.