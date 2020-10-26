Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►

В Луганской области все 307 избирательных участков 25 октября открылись вовремя и без нарушений.



В 8 территориальных громадах выборы не проводили по решению руководителя Луганской облгосадминистрации Сергея Гайдая и представителей Штаба операции объединенных сил.



Населенные пункты, в которых жители не смогли воспользоваться своим конституционным правом, находятся на линии фронта, кроме Северодонецка и Лисичанска. В последних двух – месяцем ранее создали военно-гражданскую администрацию.



Как и в других областях, местные выборы на Луганщине проходили с учетом карантинных ограничений. Подробности — в сюжете «Новостей Донбасса».