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Первоочередное обновление сетей «Воды Донбасса» оценили в 170 миллионов долларов

26 октября 2020, 12:31

Первоочередное обновление сетей «Воды Донбасса» оценили в 170 миллионов долларов

На первоочередное обновление сетей водоснабжения коммунального предприятия «Вода Донбасса» нужно более 170 миллионов долларов. Об этом говорится в отчете, который презентовали UNICEF и министерство по вопросам реинтеграции, передает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что для осуществления только первоочередных технических мероприятий, направленных на оптимизацию оборудования электроснабжения, закупку критически необходимого оборудования, которое нужно для дальнейшей подачи вида нужно около 68,6 миллионов долларов для районов, где происходят боевые действия, и примерно 101 миллион долларов, в районах, где нет боевых действий.

Также в отчете описываются основные риски в работе предприятия, которые могут существенно повлиять на обеспечение регион питьевой водой.

Среди них — изношенная система водоснабжения, отсутствие надлежащего технического обслуживания сетей, боевые действия в непосредственной близости к объектам водоснабжения, критическое снижение финансовых показателей «Воды Донбасса» из-за снижения уровня жизни местных жителей, которое не может в полном объеме оплачивать услуги по водоснабжению.

Украинское правительство обеспечивает выполнение ремонтных работ сети водопроводов, однако учитывая текущее состояние решить проблему возможно только за счет инвестиционных средств международных партнеров Украины, отмечают авторы отчета.

«Минреинтеграции осознает необходимость оперативных мероприятий для восстановления и развития полноценной работы предприятия, в том числе, привлечь к такой работе международных партнеров Украины», — заявил замглавы Минреинтеграции Давид Макарьян.

По его словам, этот отчет будет использоваться органами государственной власти «как почва для подготовки комплексных мероприятий направленных для обеспечения жителей Донецкой области качественной питьевой водой».

«Вода Донбасса» обеспечивает питьевой водой почти 3,7 миллиона человек по обе стороны линии соприкосновения в Донецкой области.

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