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В Луганской области задержан боевик «ЛНР», которого разыскивала СБУ

26 октября 2020, 14:34

В Луганской области задержан боевик «ЛНР», которого разыскивала СБУ

В Луганской области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика группировки «ЛНР», который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации. Об этом сообщает пресс-центр спецслужбы.

Уточняется, что боевик был задержан непосредственно на линии соприкосновения вблизи села Трехизбенка Новоайдарского района.

По данным следствия, уроженец Сватовского района вступил в ряды пророссийских боевиков в конце 2014 года. В составе «4-й Отдельной бригады второго армейского корпуса Народной милиции ЛНР» он с 2015 года принимал участие в боевых действиях против сил АТО/ООС.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

СБУ также опубликовала фотографии подозреваемого с заретушированным лицом. Эти же снимки без ретуши можно найти на странице пользователя Владимир Гончаров во «ВКонтакте».

Гончаров действительно находился в розыске, информация о нем размещена на сайте МВД.

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