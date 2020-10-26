Коронавирус на Луганщине: 64 заболевших и двое умерших за сутки

В Луганской области за минувшие сутки выявлено 64 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает облгосадминистрация.



География новых случаев: город Северодонецк — 14 человек, Лисичанск — 19, Попаснянский район — 11, Сватовский — пять, Станично-Луганский — три, Старобельский — пять, Троицкий — семь.



Кроме того, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, в Лисичанске умерли 63-летняя женщина и 62-летний мужчина.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Луганщине диагноз COVID-19 подтвержден у 3 233 человек. Из них выздоровели 1063, а умер 61. Продолжают лечение 2 109 пациентов.