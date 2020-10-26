Суд отказался арестовать Януковича по делу о Межигорье из-за нарушения условий досудебного расследования

Высший антикоррупционный суд отказал в заочном аресте бывшего президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.



Ходатайство прокурора об аресте Януковича в случае его задержания не удовлетворили из-за того, что подозреваемый не находится в международном розыске, пояснила адвокат экс-президента Ольга Просянюк.



Еще одна причина отказа в аресте Януковича — органы досудебного расследования не возобновили расследование в уголовном производстве.



Во время заседания адвокаты настаивали, что Янукович не получил должным образом сообщение о подозрении, квалификация по делу неправильная, а экспертизы искажены. Кроме того, по словам адвокатов, Янукович готов сотрудничать, сообщает антикоррупционная общественная организация Transparency International Ukraine.

По версии следствия, в 2002 году третий президент Виктор Ющенко передал комплекс Межигорье в ведение Кабмина от Государственного управления делами (ГУД). В это время Виктор Янукович был премьер-министром и, якобы пользуясь служебным положением, вывел активы из-под ограничений Закона Украины «О приватизации государственного имущества», но в 2005 году комплекс вернули ГУД.



В 2007 Янукович обратился с письмом к президенту Ющенко с просьбой обменять имущество комплекса отдыха Пуща-Водица стоимостью 540 млн гривен на помещение частной фирмы.



В ноябре 2019 года бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка передал это расследование в Антикоррупционное бюро.