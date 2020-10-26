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ОБСЕ: Выборы в Украине прошли без нарушений, но работа отдельных ТИК была «политизированной»

26 октября 2020, 18:11

ОБСЕ: Выборы в Украине прошли без нарушений, но работа отдельных ТИК была «политизированной»

Работу Центральной избирательной комиссии на местных выборах миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ оценивает как эффективную, но указывает на проблемы в работе отдельных территориальных избирательных комиссий. Об этом заявила руководительница миссии наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ в Украине Ингибйорнг Сольрун Гисладоттир на брифинге 26 октября, передает «Радио Свобода».

«Работа ЦИК по управлению избирательным процессом была осуществлена ​​профессионально и эффективно даже несмотря на вызовы, которые касались глобальной пандемии COVID-19. Однако работа отдельных территориальных комиссий очень часто была политизирована, что оказало негативное влияние за постоянной смены членов избирательных комиссий », - сказала Гисладоттир.

По наблюдениям миссии, кандидаты могли свободно осуществлять предвыборную агитацию, однако ее руководительница обратила внимание на отдельные случаи злоупотребления полномочиями, а также заявления о возможном подкупе избирателей. Гисладоттир также раскритиковала работу медиа в освещении предвыборной кампании.

«Частные СМИ не смогли беспристрастно и сбалансировано освещать события избирательного процесса, а также всю деятельность кандидатов. И они также не смогли обеспечить беспристрастный, информированный выбор для украинского избирателя», — констатировала она.

Однако руководительница миссии обратила внимание на решение ЦИК по заключению военно-гражданских администраций не проводить местные выборы в прифронтовых общинах.

«Законодательное решение не проводить выборы в 18 подконтрольных правительству территориальных общинах на территории Украины не было достаточно прозрачным и не позволило в полной мере обеспечить соблюдение прав граждан, также отразилось на общественном доверии», — считает она.

В воскресенье, 25 октября, в Украине состялись местные выборы. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Украинцы выбирали мэров и депутатов в местные советы. В Донецкой и Луганской областях голосование не проходили на оккупированных территориях, кроме того здесь не было выборов в областные советы даже на подконтрольной Украине части. Сообщаем о перипетиях голосования здесь.

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