ОБСЕ: Изменение Избирательного кодекса незадолго до голосования противоречит международным практикам

Внесение изменений в избирательное законодательство незадолго до проведения местных выборов в Украине, противоречит международной практике. Об этом сообщила руководительница миссии наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ Ингибьёрг Сольрун Гисладоттир, передает «Интерфакс-Украина».



«Изменения в Избирательный кодекс помогли устранить некоторые несоответствия, которые в нем были... при этом они также содержали некоторые значительные изменения, в том числе изменения в избирательную систему государства, которые были приняты непосредственно незадолго до выборов, что противоречит общим наилучшим практикам в мире», — сказала она.



По ее словам, обновленный Избирательный кодекс является инклюзивным, однако в нем учтены не все рекомендации, которые давал БДИПЧ.



«Одним из позитивных изменений украинского избирательного законодательство состоит в упрощении процедуры регистрации избирателей, а также изменения избирательного адреса, как ранее рекомендовала наша организация. При этом только 100 тысяч избирателей в этот раз смогли воспользоваться этой возможностью», — отметила она.



К позитивным моментам нового Избирательного кодекса руководительница миссии отнесла гендерную квоту для списков кандидатов в депутаты.

В воскресенье, 25 октября, в Украине состялись местные выборы. Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00. Украинцы выбирали мэров и депутатов в местные советы. В Донецкой и Луганской областях голосование не проходили на оккупированных территориях, кроме того здесь не было выборов в областные советы даже на подконтрольной Украине части. Сообщаем о перипетиях голосования здесь.