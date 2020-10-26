Резников прокомментировал результат опроса о свободной экономической зоне на Донбассе

Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников считает, что формулировка вопроса о свободной экономической зоне среди «5 вопросов от президента» была написана некорректно. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».



«На мой взгляд, именно формулировка была не совсем корректно написана. Я бы с авторами этого опроса поспорил, потому что "свободные экономические зоны" имеют негативную коннотацию в украинском обществе и экспортной среде начиная с 1990-х годов, когда первая свободная экономическая зона Сиваш была сделана в 1996 году, затем была Трускавец, потом Славутич. С этим связаны определенные негативные последствия, в том числе злоупотребление торговлей алкоголем, табаком и так далее», — сказал он.



По его словам, международные партнеры Украины также негативно относятся к попыткам создать в стране свободные экономические зоны.



«Поэтому, если бы иначе был бы сформулирован вопрос, например "территории приоритетного развития", о которых я говорю, возможно, была бы немного другая статистика», — добавил вице-премьер.

По предварительным данным, лишь половина участников опроса (46,7%) поддержала создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей, тогда как другая половина (46,48%) выступила против.



Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко заявил, что вопрос о СЭЗ на Донбассе «еще требует дискуссии в обществе», учитывая данные опроса.



Сам президент Владимир Зеленский на прошлой неделе высказал мнение, что создание свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.