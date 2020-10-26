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Резников спрогнозировал сроки принятия закона о переходном периоде на Донбассе

26 октября 2020, 22:29

Резников спрогнозировал сроки принятия закона о переходном периоде на Донбассе

Вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассчитывает, что законопроект о переходном периоде на Донбассе, который будет содержать и вопросы амнистии, будет презентован в Верховной Раде не позднее первого квартала 2021 года. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Нужно принимать закон о переходном периоде, куда включать целый блок переходного правосудия, и четко определиться, кто является преступником, кто является коллаборационистом, потому что он служит оккупационному режиму сознательно, и отказался от своей Украины, а кто живет там и вынужден там выживать. И это разные абсолютно категории», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос о том, как отличать сознательных и вынужденных коллаборационистов, Резников отметил: «А как сегодня правосудие разделяет, кто украл курицу случайно или специально? Для того и существует правосудие. Для того и должны дальше работать законы. Есть понятие умышленного преступления, неумышленного преступления и т.д. Поэтому сегодня нельзя кого-то обвинять. Должны работать правоохранительные органы, имея законодательную базу».

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