По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 26 октября

Ситуация с распространением COVID-19

За воскресенье, 25 октября, в Украине выявили 5426 заболевших коронавирусом. Кроме того, 1029 человек выздоровели, а 73 умерли. За все время исследований в стране зарегистрировано 348 924 заболевших COVID-19. Из них 142 537 человек выздоровели, а 6464 умерли.



За минувшие сутки в Донецкой области зарегистрировано две смерти от коронавируса. Новыми жертвами стали 64-летний и 74-летний жители Мариуполя. Кроме того за воскресенье, 25 октября, коронавирус диагностировали у 193 человек. За все время исследований в области выявлено 8703 заболевших COVID-19. Из них 3316 человек выздоровели, а 91 умер.



Группировка «ДНР» не обнародовала сегодня данные о ситуации с коронавирусом в отдельных районах Донецкой области.



За прошедшие сутки в Луганской области зафиксировано 64 новых случая заболевания COVID-19. За все время исследований на подконтрольной Украине части Луганщины выявлено 3 233 человек. Из них выздоровели 1063, а умер 61.



Так называемый «минздрав» группировки «ЛНР» зарегистрировал еще три смерти, вызванных осложнением коронавируса. С начала пандемии «ЛНР» подтвердила 1456 заболевших COVID-19. Из них 71 человек умер, 1107 выздоровели.



Власти Украины не публикуют данные по заболеваемости на неподконтрольной территории.



Политика



Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украине нельзя отказываться от Минских соглашений в одностороннем порядке. Поскольку это политико-дипломатические договоренности четырех стран — Германии, Франции, Украины и России.



Общество



Служба безопасности Украины задержала в Луганской области боевика группировки «ЛНР», который находился в общегосударственном розыске по подозрению в участии в террористической организации.



Боевые действия



Беспилотник миссии ОБСЕ подвергся глушению 24 октября в пяти случаях при выполнении полетов на Донетчине. Один раз вблизи оккупированных н. п. Минеральное, дважды около Веселого и дважды неподалеку от подконтрольный правительству н. п. Каменка.