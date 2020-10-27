Штаб ООС: Боевики три раза открывали огонь на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики на Донбассе три раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.



Уточняется, что стрелковое оружие незаконные вооруженные формирования применили неподалеку Марьинки и Широкино. По данным штаба, в пригороде Авдеевки боевики открывали огонь из гранатометов различных систем.



«Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских защитников, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали», — подчеркнули в штабе.



По данным украинской стороны, с начала текущих суток, 27 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля. За этот период, согласно данным украинской стороны, в результате обстрелов погиб военнослужащий, еще трое пострадали.



При этом президент Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что благодаря «режиму тишины» на Донбассе удалось значительно сократить количество обстрелов и жертв.