В Донецкой области выявили еще 118 заболевших коронавирусом

За понедельник, 26 октября, в Донецкой области выявлено 118 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.



География новых случаев COVID-19:



— 36 в Краматорской ОТГ;

— 33 в Мариупольской ОТГ (3 ребенка);

— 13 в Бахмутской ОТГ;

— 10 в Торецкой ОТГ;

— 6 в Дружковской ОТГ;

— 5 в Покровской ОТГ;

— 4 в Кальчицкой ОТГ;

— по 3 в Мангушской и Никольской ОТГ;

— 2 в Селидовской ОТГ;

— по 1 в Мирноградской, Константиновской и Мирненской ОТГ.



За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус выявлен у 8821 человека. Из них 3820 человек выздоровели, а 91 умер. Продолжают лечение 4910 пациентов.



Кириленко отметил, что с сегодняшнего ДонОГА обновила способ ведения статистики заболевших коронавирусном. Вместо информации по крупным городам и районам теперь указаны показатели по каждой отдельной территориальной громаде.