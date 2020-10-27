В Донецкой области выявили еще 118 заболевших коронавирусом

За понедельник, 26 октября, в Донецкой области выявлено 118 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил председатель облгосадминистрации Павел Кириленко.
География новых случаев COVID-19:
— 36 в Краматорской ОТГ;
— 33 в Мариупольской ОТГ (3 ребенка);
— 13 в Бахмутской ОТГ;
— 10 в Торецкой ОТГ;
— 6 в Дружковской ОТГ;
— 5 в Покровской ОТГ;
— 4 в Кальчицкой ОТГ;
— по 3 в Мангушской и Никольской ОТГ;
— 2 в Селидовской ОТГ;
— по 1 в Мирноградской, Константиновской и Мирненской ОТГ.
За все время пандемии на подконтрольной Украине части Донетчины коронавирус выявлен у 8821 человека. Из них 3820 человек выздоровели, а 91 умер. Продолжают лечение 4910 пациентов.
Кириленко отметил, что с сегодняшнего ДонОГА обновила способ ведения статистики заболевших коронавирусном. Вместо информации по крупным городам и районам теперь указаны показатели по каждой отдельной территориальной громаде.