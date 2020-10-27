«ДНР» сообщила о 160 заболевших коронавирусом за сутки. 18 человек умерли

За минувшие сутки, 26 октября, на подконтрольной группировке «ДНР» территории выявлено 160 заболевших коронавирусом. Кроме того, 18 человек умерли — мужчины в возрасте от 62 до 89 лет и женщины в возрасте от 53 до 92 лет.



Об этом сообщает «министерство здравоохранения ДНР».



Там также отметили, что 63 человека были выписаны.



За все время пандемии «ДНР» подтвердила 6103 случаев COVID-19. Из них 2675 человек выздоровели, а 466 умерли. Продолжают лечение 2962 пациента.



Кроме того, за сутки выявлено 215 случаев пневмоний. Из них госпитализировано 103 человека. Всего на лечении 2231 пациент с пневмониями, из них 441 на кислородной поддержке (+50 за сутки).



Власти Украины не публикуют данные о заболеваемости коронавирусом на неподконтрольной территории.

На подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус выявлен у 8821 человека. Из них 3820 человек выздоровели, а 91 умер.