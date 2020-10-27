Минздрав: В день выборов с участков госпитализировали 50 человек, один умер

В день голосования на местных выборах, 25 октября, с избирательных участков в больницы забрали 50 человек, один человек умер. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире «Громадського радио».



«Зарегистрировано 250 вызовов "скорой" на участки, 50 человек госпитализированы, один человек умер из-за остановки сердца до приезда "скорой"», — сказал Ляшко.



По его словам, в целом выборы прошли с соблюдением санитарных норм, грубых их нарушений не было.



«Чаще всего нарушения на избирательных участках — это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий», — отметил главный санитарный врач.



Он убежден, что местные выборы не должны привести к вспышке коронавирусной болезни.