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В «ДНР» объяснили рост цен на продукты погодой и поставками из России

27 октября 2020, 10:29

В «ДНР» объяснили рост цен на продукты погодой и поставками из России

Рост цен на продовольственные товары на подконтрольной группировке «ДНР» территории обусловлен рядом факторами.

Об этом заявил «министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР» Артем Крамаренко.

«[Повышение цен] на некоторые позиции действительно носит сезонный характер, а также связано с погодными условиями», — приводит выступление Крамаренко сепаратистский телеканал «Юнион».

«Министр» добавил, что повышение цен на некоторые товары обусловлено тем, что они поставляются из России где также произошел рост цен.

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