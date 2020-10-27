В «ДНР» объяснили рост цен на продукты погодой и поставками из России

Рост цен на продовольственные товары на подконтрольной группировке «ДНР» территории обусловлен рядом факторами.



Об этом заявил «министр агропромышленной политики и продовольствия ДНР» Артем Крамаренко.



«[Повышение цен] на некоторые позиции действительно носит сезонный характер, а также связано с погодными условиями», — приводит выступление Крамаренко сепаратистский телеканал «Юнион».



«Министр» добавил, что повышение цен на некоторые товары обусловлено тем, что они поставляются из России где также произошел рост цен.