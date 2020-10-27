Пункт пропуска «ЛНР» у Станицы Луганской будет работать по зимнему графику

Группировка «ЛНР» изменила график работы своего пункта пропуска у Станицы Луганской. Об этом сообщает «МГБ ЛНР».



С 26 октября пункт пропуска работает с 8:00 до 19:00 по местному времени или с 7:00 до 18:00 по киевскому времени.



Отмечается, что изменения связаны с переходом Украины на зимнее время.

Украинская сторона закрыла пункт пропуска «Станица Луганская» с 15 по 31 октября из-за карантина. В этот период пропуск возможен только по решению командующего ООС при наличии социально-гуманитарных причин, подтвержденных документами.



Жители подконтрольной «ЛНР» территории смогут пересекать линию соприкосновения чаще одного раза в месяц, но только по разрешению ЧСПК (чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии).