Минздрав объяснил, почему для госпитализации не нужен положительный тест на COVID-19

При госпитализации человека с подозрением на коронавирус не нужен положительный результат ПЦР-теста. Это связано с тем, что, согласно общемировой статистике, около 30% зараженных коронавирусом получают отрицательный результат ПЦР-теста.



Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 октября.



По его словам, это может быть связано с особенностями организма или ошибками во время забора материала для тестирования.



«Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в частности с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР», — отметил Степанов.



Он добавил, что Минздрав принял изменения, согласно которым для начала лечения и установления диагноза достаточно наличия клинических симптомов COVID-19.