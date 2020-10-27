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Минздрав объяснил, почему для госпитализации не нужен положительный тест на COVID-19

27 октября 2020, 11:20

Минздрав объяснил, почему для госпитализации не нужен положительный тест на COVID-19

При госпитализации человека с подозрением на коронавирус не нужен положительный результат ПЦР-теста. Это связано с тем, что, согласно общемировой статистике, около 30% зараженных коронавирусом получают отрицательный результат ПЦР-теста.

Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 27 октября.

По его словам, это может быть связано с особенностями организма или ошибками во время забора материала для тестирования.

«Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в частности с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР», — отметил Степанов.

Он добавил, что Минздрав принял изменения, согласно которым для начала лечения и установления диагноза достаточно наличия клинических симптомов COVID-19.

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