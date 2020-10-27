На границе россиянин в камуфляже попросил убежища в Украине

Фото: ГПСУ

В Луганской области у населенного пункта Диброва на границе задержали гражданина России, который попросил убежища в Украине. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.



Задежанный был в камуфляже с военным рюкзаком с набором для выживания, мобильным телефоном и несколькими тысячами российских рублей



По словам нарушителя, он родом из Казани и с 2008 года возглавлял филиал организации, деятельность которой направлена ​​на изменение действующей власти в Российской Федерации.



«С 2016 году активно поддерживал в соцсетях и материально украинский полк "Азов". За свои взгляды неоднократно был осужден и, несмотря на частые угрозы, возможно новое заключения и опасаясь за свою жизнь и здоровье, решил бежать из страны», — говорится в сообщении.



Также он рассказал, что все необходимые для этого путешествия вещи он приобрел в специализированном магазине.



В Госпогранслужбе отметили, что для выяснения обстоятельств россиянина доставили в пограничное подразделение.



При составлении протокола об административном правонарушении по ч.2 ст. 204-1 (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) мужчина обратился с заявлением о признании его беженцем на территории Украины или лицом, нуждающемся в дополнительной защите.