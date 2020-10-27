ENEMO: Около полумиллиона украинцев не проголосовали на выборах из-за войны

Около полумиллиона украинцев не смогли проголосовать на местных выборах 25 октября из-за конфликта на Донбассе. Об этом заявил на брифинге во вторник заместитель председателя международной миссии по наблюдению за выборами в Украине ENEMO Пьер Пейтье, передает УНН.



«У нас вызывает беспокойство, что около полумиллиона украинцев не смогли проголосовать на этих выборах в 19 громадах Донецкой и Луганской области из-за конфликта, который происходит на этих территориях. Таким образом эти люди были лишены одного из важнейших демократических прав», — сказал Пейтье.



В то же время, по его словам, ENEMO одобряет новые упрощенные меры по регистрации избирателей, которые облегчают участие в избирательном процессе, в частности переселенцев.



Глава миссии Златко Вуйович отметил, что местные выборы 2020 года были свободными и имели хороший уровень организации.



«В целом местные выборы 2020 были свободными, был высокий уровень конкуренции, а также они были хорошо администрируемые, несмотря на то, что на процесс повлияли вызовы, связанные с пандемией COVID-19, определенной сложностью новой системы, предвзятым медиа -покрытием, а также определенными случаями подкупа избирателей и злоупотребление административным ресурсом », - сказал глава миссии.