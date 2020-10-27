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Ляшко: Новые ограничения будут рассматриваться при 15 тысяч заболевших COVID-19 в сутки

27 октября 2020, 14:52

Ляшко: Новые ограничения будут рассматриваться при 15 тысяч заболевших COVID-19 в сутки

Возможность введения новых карантинных ограничений будет рассматриваться в случае выявления 15 тысяч новых случаев заболевания COVID-19 в сутки. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время, передает «Интерфакс-Украина».

«В то же время мы не говорим, что уже завтра будем что-то вводить. 15 тысяч больных в сутки — это у нас еще есть запас прочности, который позволит отреагировать без коллапса для системы здравоохранения», — сказал он.

Ляшко подчеркнул, что цифра 15 тысяч заболевших в сутки актуальна при равномерном распределении больных на территории страны, при этом для отдельных регионов она может быть ниже.

«Эта цифра [для каждого региона] рассчитана. Сейчас мы ее не публикуем, так как ждем 1 ноября, когда на местах должны быть использованы субвенции и подведен кислород к большинству коек. После этого мощности системы здравоохранения должны измениться», — пояснил замминистра.

По его словам, процент обеспеченности подведенным кислородом на сегодня составляет 40%. Так, для больных коронавирусом отведено около 52 тысяч коек, из них 17 тысяч обеспечены кислородной поддержкой.

За минувшие сутки, 26 октября, в Украине выявили 6677 заболевших коронавирусом. Кроме того, 2799 человек выздоровели, а 126 умерли.

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