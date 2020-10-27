Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
СИТУАЦИЯ НА КПВВ Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

В Краматорске затягивается подсчет голосов. На место вызвали полицию

27 октября 2020, 16:36

В Краматорске затягивается подсчет голосов. На место вызвали полицию

В Краматорске ТИК не смогла возобновить свою работу после перерыва. Глава комиссии Роман Байрак подозревает, что ночью неизвестные проникли в помещение комиссии. На место была вызвана полиция. Об этом сообщает Kramatorsk Post.

Также в ТИК заявляют о том, что во время последнего заседания имело место скандальное поведение некоторых членов комиссии, которое препятствовало работе системного администратора и усложнило обработку данных.

Городская территориальная избирательная комиссия в Краматорске уже приняла протоколы от всех участковых комиссий. Однако протоколы трех комиссий остаются необработанными.

Заседание комиссии перенесли на 18:00.

ТЕГИ

Места
Краматорск
Прочее
местные выборы

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:21
«ДНР» ждет очередной «гумконвой» из России
13:24
«Минздрав ДНР» заявил, что не может решить проблему отсутствия лекарств в аптеках
10:33
Пункт пропуска «ЛНР» у Станицы Луганской будет работать по зимнему графику
10:29
В «ДНР» объяснили рост цен на продукты погодой и поставками из России
09:56
«ДНР» сообщила о 160 заболевших коронавирусом за сутки. 18 человек умерли
13:00
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
11:33
«ДНР» сообщила о 2227 пациентах с пневмониями
09:12
«ЛНР» зафиксировала еще три смерти от COVID-19
21:37
Главные новости Донбасса за неделю
11:07
«ДНР» на день возобновит работу КПВВ под Донецком 26 октября
10:28
В ОРДЛО заявили о 85 заболевших и 9 умерших от COVID-19
22:33
Погиб российский командир батальона боевиков «ЛНР»
все новости
19:15
СМИ: КС частично признал антикоррупционную реформу неконституционной
18:49
Коронавирусом в ВСУ заразились еще 83 человека
18:07
Боевики дважды стреляли по позициям ООС. Без потерь
18:00
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
17:58
Депутата Лиманского горсовета подозревают в организации «референдума»
17:37
В Славянске мужчина вел прямую трансляцию подсчета голосов
17:21
«ДНР» ждет очередной «гумконвой» из России
16:36
В Краматорске затягивается подсчет голосов. На место вызвали полицию
15:49
На Луганщине — 88 новых случаев COVID-19 и четыре смерти
14:56
Лига чемпионов: Матч «Шахтер» — «Боруссия» М пройдет со зрителями
14:52
Ляшко: Новые ограничения будут рассматриваться при 15 тысяч заболевших COVID-19 в сутки
13:51
Два заместителя главы офиса Зеленского заразились коронавирусом
все новости
ВИДЕО
Местные выборы: результаты голосования на Донбассе. Наш онлайн
27 октября, 18:00
Кого выбрал Донбасс? Итоги выборов. Что думают в Донецке ►
26 октября, 13:00
Как прошли выборы в Луганской области в условиях карантина ►
26 октября, 11:53

«Новости Донбасса» © 2020, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®/(Р) — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция