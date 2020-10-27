В Краматорске затягивается подсчет голосов. На место вызвали полицию

В Краматорске ТИК не смогла возобновить свою работу после перерыва. Глава комиссии Роман Байрак подозревает, что ночью неизвестные проникли в помещение комиссии. На место была вызвана полиция. Об этом сообщает Kramatorsk Post.



Также в ТИК заявляют о том, что во время последнего заседания имело место скандальное поведение некоторых членов комиссии, которое препятствовало работе системного администратора и усложнило обработку данных.



Городская территориальная избирательная комиссия в Краматорске уже приняла протоколы от всех участковых комиссий. Однако протоколы трех комиссий остаются необработанными.



Заседание комиссии перенесли на 18:00.