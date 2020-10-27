Депутата Лиманского горсовета подозревают в организации «референдума»

Депутату Лиманского горсовета сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины (ч. 2 ст. 110 УК Украины). Об этом сообщает Отдел информационной политики Донецкой областной прокуратуры.



Досудебным расследованием установлено, что 11 мая 2014 года 49-летняя жительница Лимана, принимала участие в проведении «референдума».



«После завершения псевдо-референдума бюллетени, протоколы и другие документы, подтверждающие его проведения, передано представителям оккупационной администрации Российской Федерации в Донецкой области», — говорится в сообщении.



Досудебное расследование в производстве осуществляется ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.