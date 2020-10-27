Коронавирусом в ВСУ заразились еще 83 человека

За прошедшие сутки, 26 октября, в Вооруженных силах Украины выявили 83 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба командования медицинских сил ВСУ.



Из них в учреждениях здравоохранения находится 16 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.



На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 67 человек.



По состоянию на 27 октября коронавирусной болезнью в ВСУ болеют 1383 человека. Всего за время пандемии выздоровели — 3734 человека, летальных случаев — 14.



На изоляции находятся 358 человек.

За минувшие сутки в Украине выявили 6677 заболевших коронавирусом. Кроме того, 2799 человек выздоровели, а 126 умерли.