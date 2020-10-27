СМИ: КС частично признал антикоррупционную реформу неконституционной

Конституционный суд признал отдельные положения антикоррупционной реформы такими, которые не соответствуют Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в КС.



«На закрытой части заседания было принято решение, которое вступает в законную силу. Определенные положения признаны неконституционными», — сказал собеседник агентства.



Он отметил, что конституционность целого ряда положений будет еще изучаться, поскольку суд вынес определение о выделении дела в отдельное производство.



Вместе с тем собеседник не уточнил, о чем именно идет речь в решении и какие именно положения антикоррупционного законодательства КС признал неконституционными.