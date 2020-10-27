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Турецкая компания дебютирует на Донетчине ремонтом дороги за 385 млн гривен

27 октября 2020, 20:09

Турецкая компания дебютирует на Донетчине ремонтом дороги за 385 млн гривен

Служба автомобильных дорог в Донецкой области заключила договор с ООО «Онур Конструкцион Интернешнл» на капитальный ремонт автомобильной дороги государственного значения М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск стоимостью 384,99 млн гривен. Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

Отремонтировать дорогу должны до конца 2021 года.

В тендере у «Онур Констукцион Интернешнл» был только один конкурент — местное ООО «Славдорстрой» дончанина Александра Ломакина, директор которой Олег Воронов ранее руководил филиалом ГП «Донецкий облавтодор».

Предложение «Славдорстрой» на тендере оказалось на одну гривну дороже. «Онур Конструкцион Интернешнл» сбросил цену ремонта дороги на 10% от ожидаемой стоимости в 483,11 млн гривен.

Победитель и заказчик решили не обнародовать цены на строительные материалы. В приложении к договору указывается только суммарная стоимость всех материальных ресурсов в 313,77 млн гривен (с НДС), что составляет 81% от стоимости контракта.

С начала этого года ООО «Онур Констракцион Интернешнл» выиграл тендеры на 10,76 млрд гривен. Компания является одним из главных подрядчиков «Укравтодора». Собственниками ООО являются граждане Турции Онур и Ихсан Четинджевиз.

Для «Онур» этот подряд является первым в Донецкой области, где одним из наиболее успешных подрядчиков является «Славдорстрой».

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