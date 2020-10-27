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«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов

27 октября 2020, 21:48

«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов

Фото: «Шахтер» Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 0:0 с миланским «Интером» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов. 


Обзор матча можно посмотреть здесь.

Встреча на НСК «Олимпийский» в Киеве проходила в присутствии ограниченного числа зрителей из-за карантинных ограничений. 

В первом туре «Шахтер» на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2.

Таким образом, донецкий клуб набрал 4 очка после двух матчей.

В следующем туре «Шахтер» сыграет с менхенгладбахской «Боруссией» 3 ноября. Матч также пройдет в Киеве с ограниченным числом зрителей.

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