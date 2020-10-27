«Шахтер» сыграл вничью с «Интером» в Лиге чемпионов

Фото: «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» сыграл вничью 0:0 с миланским «Интером» во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Ничья 0:0 с «Интером» в Киеве.



Следующий матч в Лиге чемпионов – с «Боруссией» М 3 ноября в Киеве. Информация о билетах: https://t.co/LGZVVvaDhq.#UCL #ШахтерИнтер pic.twitter.com/q0SGsZuV73 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 27, 2020



Обзор матча можно посмотреть здесь.



Встреча на НСК «Олимпийский» в Киеве проходила в присутствии ограниченного числа зрителей из-за карантинных ограничений.



В первом туре «Шахтер» на выезде обыграл мадридский «Реал» со счетом 3:2.



Таким образом, донецкий клуб набрал 4 очка после двух матчей.



В следующем туре «Шахтер» сыграет с менхенгладбахской «Боруссией» 3 ноября. Матч также пройдет в Киеве с ограниченным числом зрителей.