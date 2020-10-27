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В Алчевске прошли похороны россиянина, руководившего батальоном боевиков «Призрак»

27 октября 2020, 21:24

В Алчевске прошли похороны россиянина, руководившего батальоном боевиков «Призрак»

В подконтрольном боевикам Алчевске Луганской области состоялись похороны командира батальона «Призрак» Алексея Маркова. Об этом пишет сепаратистский ресурс ЛИЦ.

Марков родом из Омска (РФ), в 2014 году приехал на Донбасс для участия в вооруженном конфликте на стороне боевиков группировки «ЛНР». Погиб 24 октября в результате ДТП по пути из Луганска.

Похороны Маркова прошли на «Аллее Славы» на Западном кладбище Алчевска. Боевика похоронили рядом с первым командиром «Призрака» Алексеем Мозговым.

На церемонии прощания, в частности, присутствовали глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай и бывший глава «МГБ ЛНР» Андрей Пинчук.

Бородай и Пинчук

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