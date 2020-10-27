По обе стороны от КПВВ: коронавирус и другие новости 27 октября

Ситуация с распространением COVID-19

За понедельник, 26 октября, на подконтрольной властям территории Донецкой области выявлено 118 заболевших коронавирусом. За все время пандемии коронавирус выявлен у 8821 человека. Из них 3820 человек выздоровели, а 91 — умер.



В отдельных районах Донецкой области подтверждено еще 160 заболевших коронавирусом. Кроме того, за сутки 18 человек умерли — мужчины в возрасте от 62 до 89 лет и женщины в возрасте от 53 до 92 лет, заявили в группировке «ДНР». Всего формирование признает 6103 случаев COVID-19. Из них 2675 человек выздоровели, а 466 — умерли.



В Луганской области за минувшие сутки лабораторно подтверждено 88 новых случаев COVID-19 за сутки в области. Вследствие осложнений умерло четыре человека — мужчины со Сватовского района в возрасте 60-ти и 74 лет, 72-летний мужчина и 74-летняя женщина из Попаснянского района. Всего на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 3321 человека. Из них выздоровели — 1084, умерли — 65.





Экономика



В группировке «ДНР» заявили, что рост цен на некоторые виды товаров в ОРДО связан с погодными условиями и подорожанием этих товаров в РФ.



Общество



Группировка «ЛНР» изменила график работы своего пункта пропуска у Станицы Луганской. С украинской стороны КПВВ закрыт до 31 октября из-за распространения COVID-19 в регионе. Пропуск людей возможен только при наличии социально-гуманитарных причин, подтвержденных документами.



В так называемом минздраве группировки «ДНР» заявили, что не могут решить проблему отсутствия лекарств в частных аптеках. Перебои в поставках лекарств в группировке связывают с повышенным спросом на лекарственные препараты на территории России, где аналогичная ситуация с повышением уровня инфицирования COVID-19 и пневмонии среди населения.



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