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В ОП допустили, что Зеленский предложит новый закон про е-декларации после решения КСУ

27 октября 2020, 23:27

В ОП допустили, что Зеленский предложит новый закон про е-декларации после решения КСУ

Президент Владимир Зеленский использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Об этом говорится в заявлении Офиса президента относительно решения КСУ о неконституционности некоторых положений антикоррупционной реформы.

В ведомстве подчеркнули, что Украина создала систему электронного декларирования, которая предусматривает ответственность за внесение недостоверных данных о финансовом состоянии, а также контрольные полномочия Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

«До сих пор эта система работала эффективно, наконец показав украинскому народу, чем на самом деле обладают политики, и позволив привлечь к ответственности нарушителей антикоррупционного законодательства. Это существенно повлияло на формирование в стране новых принципов политики и практики государственного управления. Считаем это фундаментальным достоянием государства», — отмечается в заявлении.

В ОП напомнили, что решения Конституционного суда являются окончательными и не подлежат обжалованию: «Но окончательным и не подлежащим обжалованию, также является и стремление Украины к полноценному присоединению в европейские и евроатлантические структуры».

В ОП убеждены, что несмотря на решение КСУ, у антикоррупционных органов будут инструменты для привлечения нарушителей к ответственности.

«Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности. Закон в Украине — один для всех», — заявили в ОП.

Ранее Конституционный суд признал несоответствующими Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование) и полномочия НАПК.

Представление о неконституционности отдельных положений антикоррупционной реформы подали 47 народных депутатов от ОПЗЖ.

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