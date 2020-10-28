Ляшко проиграл довыборы в Раду кандидату от «Слуги народа»

Кандидат в народные депутаты от партии «Слуга народа» Анатолий Гунько победил лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко на довыборах в Верховную Раду по 208 округу в Черниговской области. Это следует из информации на сайте Центральной избирательной комиссии.



Согласно данным обработанных 100% протоколов состоянием на утро среды Гунько набрал 34,1% (21 245 голосов), Ляшко — 31,78% (19 799).



На третьем месте с результатом 26,68% находится самовыдвиженка Людмила Давиденко. За нее проголосовали 16 622 избирателей.

Еще в понедельник Гунько заявил о своей победе с разницей в 1442 голоса, сославшись на проведенный его штабом параллельный подсчет голосов.



В свою очередь Ляшко заявил, что не признает результат «этих купленных выборов» и заявил о масштабном подкупе избирателей в округе.



Замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что «высокая явка по этому округу действительно имела место и действительно есть повод задуматься, почему она была», и посоветовал Ляшко подготовить документы для проверки всех фактов возможных правонарушениях в день голосования и установления причин высокой явки.



Ляшко обратился в полицию и к генеральному прокурору с требованием расследовать возможную фальсификацию результатов голосования в округе.



Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко в свою очередь призвал оппонентов Гунько «не затягивать процесс подсчета голосов».